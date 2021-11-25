Харківських курсантів відправлять на кордон із РФ? Ми перевірили чутки

Інформація з'явилася в мережі / Колаж "Сьогодні"

600 курсантів Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба у повному бойовому обмундируванні вирушають на кордон із РФ.Така інформація з'явилася у мережі.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Харків.Головне.Політика".

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Інформація у мережі

Через це начальник університету скасував зимову відпустку до окремого розпорядження, стверджують у Telegram-каналі.



"Найімовірніше, це пов'язано з повідомленнями, що поширюються, про підготовку нападу з боку РФ. Раніше про жодні передумови, зокрема, про навчальні виїзди курсантів не повідомлялося", – написано у повідомленні.

Курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Фото: Telegram-каналу "Харків.Головне.Політика"

Це все фейк?

У коментарі для сайту "Сьогодні" у Харківському нацуніверситеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба стверджують, що поки що всі курсанти перебувають на місцях.

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"Поки ніхто нікуди не відправлений, всі перебувають на місцях. Щодо відпусток – це залежить від рішення керівництва нашої держави. Тобто відпустки поки що ніхто не забороняв. Усі курсанти на місцях, але в готовності", – розповідає прес-секретар навчального закладу Олег Кошовий.

Документи, які з'явилися в інтернеті, швидше за все, несправжні.

"Що стосується опублікованого в соцмережах документа (наказ – Авт.), то, швидше за все, це фейк. Якщо буде конкретний наказ на передислокацію наших курсантів, то буде і скасування відпусток", – сказав Олег Кошовий.

Наказ про відміну зимової відпустки. Фото: Telegram-каналу "Харків.Головне.Політика"

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