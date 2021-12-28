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А гроші куди? Харківський "Стоунхендж" знесуть

Ольга Кравченко
28 грудня, 12:54
Мер Харкова Ігор Терехов дасть розпорядження знести бетонну інсталяцію

У харків'ян бетонні блоки викликали лише подив / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові знесуть інсталяцію "Скіфська спадщина". Вона раніше перемогла у конкурсі "Бюджет участі".

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

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"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проекту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен", – повідомив міський голова.

Він наголосив, що місце облаштують, коли зрозуміють, що там можна зробити, щоб це справді виглядало красиво та подобалося людям.

Історія появи інсталяції

  • Нагадаємо, проєкт "Скіфська спадщина" виграв конкурс на "Бюджет участі".
  • За нього дали 751 голос. Загальна вартість проекту – 1 482 680 гривень.
  • Автором вказано Євгена Кулика.
  • У соцмережах проєкт назвали "харківським Стоунхенджем".
  • Мешканці Харкова не дуже оцінили нову споруду. Думки людей розділилися, одні писали, що ціна за такий об'єкт занадто висока і це непорозуміння за 1,5 млн, інші – що "Скіфська спадщина" має жахливий вигляд, а треті ставилися з гумором. Мовляв, це "найсуворіший дитячий майданчик на ХТЗ".
  • У міськраді були незадоволені виконаною роботою та заявили, що витрачати бюджет на неї не будуть.

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