Харківський суд відмовив у повторному перерахунку результатів виборів мера

ОПОРА планує оскаржити рішення суду. Колаж "Сьогодні".

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов спостерігачів цивільної мережі "ОПОРА" стосовно результатів виборів мера Харкова.

Про це йдеться у заяві мережі "ОПОРА".

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Рішення суду

Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на кількох дільницях.

"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", – зазначили спостерігачі.

Суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності, як кажуть у "ОПОРА". Організація планує оскаржити рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.

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Фальсифікації протоколів

Першою зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) звернулася громадянська мережа ОПОРА.

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