"Хотів жити": мати загиблого у Львові призовника не вірить у версію про самогубство

У Львові призовник випав із вікна. Фото: колаж "Сьогодні"

Мама загиблого призовника Андрія Дробаха, який викинувся з вікна військової частини у Львові, заявила, що не вірить у те, що її син міг накласти на себе руки. За словами жінки, хлопець хотів жити.

Про це повідомили у групі "Жити у Харкові" у Facebook.

Реклама

Андрій хотів жити

Як розповіла мати загиблого, її син сам захотів служити в армії, щоб захищати рідну країну і зводити рахунки з життям не мав наміру.

Як виявилось, хлопця призвали до армії 26 жовтня цього року. 27 жовтня він прибув до Луцька для проходження військової служби.

"29 жовтня був відправлений для проходження курсу молодого бійця до Львова. Я розмовляла з ним того дня, у нього не було жодних скарг", – розповіла мама Андрія.

Жінка додала, що Андрій у день самогубства поскаржився своїй тітці по телефону, що застудився. А вже за годину сім'я хлопця дізналася про трагедію.

Реклама

Мама Андрія не згодна з версією про самогубство

Жінка зазначила, що у цій військовій частині загиблий Андрій був менше доби. З офіційною версією про самогубство вона не погоджується.

Хлопець мав плани на життя

Мама Андрія додала, що її син мав плани на життя і він хотів жити.

"Мені важлива будь-яка інформація щодо цієї події, прошу повідомити будь-яким зручним способом", – звернулася до товаришів по службі сина мати.

Реклама

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щороку закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

Осінній призов в Україні

1 жовтня розпочався осінній призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Перші відправлення до війська планують розпочати 5 жовтня, а завершиться призов 21 грудня. Призвуть на службу 13 575 людей:

у Збройні сили – 6500 осіб;

у Національну гвардію – 4775 осіб;

до Державної прикордонної служби – 1700 осіб;

у Державну спеціальну службу транспорту – 600 осіб.

Раніше ми писали: