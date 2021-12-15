Хотіла відвідати маму: на Донбасі бойовики взяли у полон 57-річну вчительку (відео)

У Донецькій областібойовики затримали вчительку, коли та їхала до окупованої Горлівки до своєї мами. Все через проукраїнську позицію. Жінку звинуватили у шпигунстві. За це у ЛДНР передбачено навіть смертну кару. Нині жінка у СІЗО.

Життя розділилося на "до" та "після"

Вчителька Наталія Шило поїхала до окупованої Горлівки, щоб відвідати 75-річну маму, але так і не доїхала. На КПВВ жінку затримали бойовики. Той день розділив життя її сім'ї на "до" та "після".

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"Це було просто пекло. Сказали, що маму затримали, а ти як божевільний все одно до неї намагаєшся додзвонитись", – розповідає донька полоненої Ірина Шило.

Все через українську мову?

Затримали вчительку бойовики лише через проукраїнську позицію та українську мову, яку почули на пункті пропуску. Навіть цього було достатньо, щоб зняти жінку з автобуса, забрати всі речі та доставити до СІЗО.

За півроку доньці полонянки не дозволили навіть надіслати листа матері. Що жінка жива та відносно здорова, дізналася від адвоката.

Наталія Шило навіть була лауреаткою міського конкурсу "Учитель року". Колеги досі не можуть оговтатися від новини.

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"Ми з нею потоваришували відразу. Вона щира, відверта. Вона навіть обіцяла зв'язати мені светр. Я сподіваюся, що це станеться", – розповідає вчителька 86-тої гімназії Харкова, подруга Наталії Шило Анжеліка Сіра.

Не з чуток відомо про таке лихо і братам Чуйковим. Їхня мати в полоні бойовиків була майже два роки. Щоб підтримати, передавали їй книжки та газети.

Такі послання, каже визволена Марина Чуйкова, допомагали у полоні не опускати рук.

"Мене возили на розстріл, але імітуючи розстріл. І цього дня я вже сподівалася... думала, що я не виживу. Мої діти пишуть: "мамочко, ми тебе любимо", "ми робимо все, щоб обмін відбувся", – каже колишня полонена Марина Чуйкова.

Сподівається на обмін Ірина Шило. За інформацією новин "Сьогодні", її матір до цього списку вже внесли.

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"На жаль, я не бачу перспективи такого обміну. На сьогодні Путін не зацікавлений в обміні. Вона точно не шпигунка, я дізнавався про це спеціально. Вона не працювала на наші спецслужби", – стверджує радник делегації, представник ОРДЛО у ТКГ Сергій Гармаш.

Ірина Шило чекає на повернення мами. Тоді вони разом поїдуть на море, як і мріяли.

"Я просто так сильно хочу її повернути та обійняти", – додає донька полонянки.

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