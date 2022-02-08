Хотіли дістати авто з бруду. У Дніпрі в масштабній ДТП постраждали п'ятеро людей (відео)

На Криворізькому шосе у Дніпрі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляється у випуску Сьогодні.
Пізно ввечері водій Lexus, що рухався у бік Кривого Рогу, вирішив розвернутися в недозволеному місці й застряг у бруді. Допомогти йому хотів водій Renault, який їхав у зворотному напрямку. Автомобілі поставили носами один до одного, але рушити не встигли: Renault протаранив ще один автомобіль.
Водія третьої машини затиснуло в салоні, рятувальникам довелося вирізати його. Чоловіка з переломом тазу забрали до лікарні, а у його пасажирки – розтин чола. Потрібна була допомога медиків і водієві Lexus – у нього зламана ключиця, а у його пасажира – травма ніг.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні імені Мечнікова. На місці працювала поліція.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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