Хотіли натиснути? До Рябчука у СІЗО намагалися потрапити командири його військової частини – адвокат

Адвокати заявили, що до дніпровського стрільця Артемія Рябчука в СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокати написали понад 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування про стрільбу на "Південмаші": про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Артемій Рябчук.

Про це повідомляє Сьогодні.

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Адвокат Таміла Ульянова каже, що напередодні допиту, опублікованого в Мережі, Рябчуку не назвали його права, а це є порушенням права на захист.

"Я можу повідомити, хто виклав відео і хто перебував на тому допиті та підказував кожне слово, нібито, як він, (Рябчук, – ред.) скоїв ці злочини. На цьому відео є начальник одного з підрозділів у місті Дніпро Олег Захаров", – сказала Ульянова.

Адвокати вимагатимуть, щоб з усіх порушень правоохоронців розпочали досудове розслідування.

До Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України – командування тієї частини, де служив і досі служить солдат.

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Ульянова уточнила, що це робили із дозволу слідчого. Адвокати вважають це кричущим випадком, оскільки командування може тиснути на Рябчука.

Адвокати Рябчука зробили важливу заяву щодо стрільця

Адвокати Артемія Рябчука, котрий влаштував стрілянину у військовій частині Дніпра, кажуть про невинуватість солдата і заявляють, що нацгвардійця звільнять.

"Артемія буде звільнено. Провина не доведена", – сказав захисник стрільця Павліченко Дмитро Олександрович.

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