"Їм нас*ати". Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Лисичанську (фото)

Росіяни обстріляли лікарню / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська обстріляли обласну дитячу лікарню у Лисичанську, що в Луганській області.

Про це написав заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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"Оркам" все одно по чому стріляти – діти, жінки, старі, лікарні, пологові будинки, мирні оселі.

"Їм нас*ати. Вони прийшли "визволяти". Дим та попіл. Ось він "русский мир". Гидко ще те, що в нашій країні також багато хто за цю гидоту бігав і кричав. Ну що, побачили? Дочекалися? Такі ж чорти, як і ті, хто стріляє", – написав Білошицький.

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Ситуація в Україні 4 березня

За останню добу окупанти наступали на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.

У Житомирі солдати армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад у центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони – Чернігів і Харків.

Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.

Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

Нагадаємо, на Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового і готуються до переміщень.

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