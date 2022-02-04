Має елементи пропагування. У Полтаві прибрали пам'ятник Суворову

У Полтаві демонтували пам'ятник Олександру Суворову. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Ініціатором демонтажу став Український інститут національної пам'яті (УІНП).

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

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Що відомо?

В Українському інституті національної пам'яті вважають, що пам'ятник Суворову несе у собі елементи радянської наочної агітації та пропаганди.

Пам'ятник стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, але його демонтували. У 2021 році пам'ятник перемістили як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації.

Як заявив голова УІНП Антон Дробович, монумент не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки й техніки тощо. За його словами, цей пам'ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною незалежності.

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"Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам'ятки може розглядатися в контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", – зазначив Дробович.

Він додав, що встановлення пам'ятника російському полководцю – це фактично акт звеличення одного з найвідоміших героїв держави-агресора.

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