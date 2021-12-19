Має проблеми з пам’яттю та психічні розлади: у Рівненській області зникла 35-річна жінка (фото)

Раніше жінка неодноразово залишала місце проживання/Колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області уже третій день розшукують 35-річну жінку. Відомо, що в зниклої проблеми з пам'яттю.

Про це повідомляє ГУ НП у Рівненській області.

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Деталі

До правоохоронців звернулася мати 35-річної зниклої та повідомила, що о 10-й годині 16 грудня жінка пішла з дому і не повернулася. Прикмети: зріст – близько 170 сантиметрів, середньої статури, волосся коротке, русе. Жінка була одягнута у куртку кольору хакі, коричневі джинси, чорні черевики, білу шапку. Має із собою джинсовий рюкзак, пересувається з палицею.

35-річна зникла жителька Рівненської області має проблеми зі здоров'ям/Колаж: "Сьогодні"

Куди повідомляти про місцеперебування жінки?

Усім, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, правоохоронці просять повідомити телефоном 068-067-55-68 або на спецлінію 102.

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Що робити, якщо зникла людина?

Якщо зникла людина, то необхідно негайно звернутися до поліції. Заяву або повідомлення можна оформити письмово або усно, зателефонувавши на спецлінію 102. Заяву або повідомлення про зникнення приймають у день звернення громадян, незалежно від місця зникнення людини.

Слід надати якомога більше інформації про зниклу особу, а саме:

зовнішній опис;

наявність шрамів, татуйовань, інших особливих прикмет;

опис одягу;

наявність мобільного телефону, автотранспорту тощо.

Візьміть із собою фотокартку зниклої людини. Інформацію про зникнення впродовж доби розміщують в інформаційно-пошуковій системі.

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Випадки зникнення людей