Інформація відповідає дійсності? Чи підвищуватимуть ціни на проїзд у Харкові

Чи платитимуть харків'яни більше за проїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові не підвищуватимуть тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Інформація про те, що тарифи піднімуть раніше, з'явилася в соцмережах.

Відповів заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.



"До кінця опалювального сезону ми навіть не збираємося розглядати питання щодо підвищення тарифів у Харкові. Потрібно чи не потрібно підвищувати тариф – це питання математики та економіки, але є жорстка позиція Ігоря Олександровича Терехова – тариф не підвищуватиметься", – підкреслив Водовозов.

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