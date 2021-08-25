Іноземець влаштував стрілянину в Умані, є постраждалий – всі подробиці (фото)

Праворуч на фото підозрюваний, йому готуються вручити підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в Умані 24 серпня, внаслідок чого був травмований чоловік.

Як виявилося, стрілянина сталася через жінку. Про це "Сьогодні" повідомили в поліції.

"Спочатку конфлікт виник між співмешканкою ізраїльтянина і уманчанином. Після цього ізраїльтянин відреагував на конфлікт з особливою зухвалістю і вистрілив", – повідомила нам пресслужба районного управління поліції Умані.

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Що відомо

Повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрільбу на вулиці Шевченка надійшло до поліції близько 13:00 24 серпня.

Внаслідок стрілянини був травмований 38-річний житель Умані. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому і обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка.

Також нагадаємо, на Львівщині чоловік застрелив двох осіб.

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