Зникає не вперше: у Дніпропетровській області розшукують 15-річну дівчинку (фото)

Дівчинка пішла з дому в невідомому напрямку та дотепер не повернулася/Колаж: Сьогодні
У Дніпропетровській області зникла дівчинка. 15-річна Надія пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася. Дитина не вперше зникає.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.
Деталі
15-річна Надія зникла у Новомосковську. Вона пішла з дому 4 грудня, приблизно о 17:00, однак дотепер не повернулася. Поліція розпочала її розшук.
"Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, зачіска коротка (стрижка під хлопчика), очі блакитні", — зазначили у поліції прикмети дитини.
Що кажуть у поліції?
Правоохоронцям не повідомили, у який одяг була одягнута Надія. У поліції додали, що дівчинка вже неодноразово тікала з дому. Її знаходили та повертали назад. Наразі ж знайти дитину поки що не вдалося, тому усіх, хто бачив Надію та може знати, де вона перебуває, просять звернутися до поліції.
Зникнення жінки
У Тернополі 30 листопада пропала 27-річна Ольга Дейнега. Про зникнення дочки заявила мати, на яку жінка залишила двох малолітніх дітей. Після обіду Ольга вийшла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст 160 см, світле та довге волосся. Була одягнена в пуховик синього кольору, в'язану сіру шапку. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію стосовно жінки на лінію 102 або за телефоном (0352) 27 11 7.
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