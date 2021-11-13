У Харкові знайшли 9-річну дитину, яку шукало все місто – що з нею зараз

У Харкові загубився 9-річний Микита Голубков / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові на території Саржиного Яру увечері 13 листопада загубився 9-річний Микита Голубков. У місті зібрали групу волонтерів для пошуку дитини. Проте за кілька годин хлопчик сам прийшов додому.
Про це повідомили у Telegram-каналі "ХС | Харків".
За інформацією координатора пошуків від волонтерів Євгена Мусорова, хлопчик сам після довгої прогулянки повернувся додому.
Як це було
Хлопчик разом із матір'ю гуляв у Саржиному Яру і зник.
Його прикмети: зріст 145 см, худорлявої статури, світле коротке волосся, сіро-блакитні очі.
Був одягнений у куртку пісочного кольору, темно-синю шапку, чорні штани, чорні черевики.
Для пошуків дитини у місті зібрали волонтерів.
"Навряд чи загубився"
Як пише "Суспильне", 9-річний Микита був у новій частині яру на майданчику з гірками близько 15:00, коли мати втратила його з поля зору.
"Я мати, він гуляв зі мною, був на гірці, я відвернулася і втратила його з виду. Це було 15:00, о 15:05 я його не знайшла, а потім хвилин 10-15 побігала, охорона парку почала зі мною його шукати. Близько 15:30 я викликала поліцію, 15:37 у них зафіксовано", – сказала Таїсія Голубкова.
Вона додала, що хлопчик не міг загубитися, тому що він добре знає цю місцевість. Версія про втечу теж малоймовірна, напередодні вони не сварилися з матір'ю.
"Він добре знав Саржин яр, він орієнтується добре. Ми часто гуляли тут. Він тут навчається у балетній школі, хореографічній, і ми часто спускаємося погуляти", - сказала Таїсія Голубкова.
Невтішна статистика
В Україні все частіше губляться діти. Лише за перші сім місяців до поліції надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей
" З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв та повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.