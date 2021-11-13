У Харкові знайшли 9-річну дитину, яку шукало все місто – що з нею зараз

У Харкові загубився 9-річний Микита Голубков / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на території Саржиного Яру увечері 13 листопада загубився 9-річний Микита Голубков. У місті зібрали групу волонтерів для пошуку дитини. Проте за кілька годин хлопчик сам прийшов додому.

Про це повідомили у Telegram-каналі "ХС | Харків".

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За інформацією координатора пошуків від волонтерів Євгена Мусорова, хлопчик сам після довгої прогулянки повернувся додому.

Як це було

Хлопчик разом із матір'ю гуляв у Саржиному Яру і зник.

Його прикмети: зріст 145 см, худорлявої статури, світле коротке волосся, сіро-блакитні очі.

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Був одягнений у куртку пісочного кольору, темно-синю шапку, чорні штани, чорні черевики.

Микита Голубков зник під час прогулянки. Фото Нацполіції

Для пошуків дитини у місті зібрали волонтерів.

"Навряд чи загубився"

Як пише "Суспильне", 9-річний Микита був у новій частині яру на майданчику з гірками близько 15:00, коли мати втратила його з поля зору.

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"Я мати, він гуляв зі мною, був на гірці, я відвернулася і втратила його з виду. Це було 15:00, о 15:05 я його не знайшла, а потім хвилин 10-15 побігала, охорона парку почала зі мною його шукати. Близько 15:30 я викликала поліцію, 15:37 у них зафіксовано", – сказала Таїсія Голубкова.

Микита Голубков. Фото Павла Пахоменка

Вона додала, що хлопчик не міг загубитися, тому що він добре знає цю місцевість. Версія про втечу теж малоймовірна, напередодні вони не сварилися з матір'ю.

"Він добре знав Саржин яр, він орієнтується добре. Ми часто гуляли тут. Він тут навчається у балетній школі, хореографічній, і ми часто спускаємося погуляти", - сказала Таїсія Голубкова.

Невтішна статистика

В Україні все частіше губляться діти. Лише за перші сім місяців до поліції надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей

" З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв та повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.