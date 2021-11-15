Шукали два тижні: на Закарпатті зниклого 18-річного хлопця знайшли мертвим

Хлопця знайшли повішеним у лісі / Колаж "Сьогодні"

18-річного хлопця із селища Середнє в Ужгородській області знайшли повішеним у лісі. Його шукали два тижні.

Про це пише сайт "Суспільне".

Подробиці

За словами представниці Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, про те, що хлопця знайшли, повідомив його дядько. Саме дядько і звернувся із заявою до поліції 2 тижні тому, коли хлопець зник.

"Було розіслано орієнтування всім колегам по всій території регіону. Також формувалися ініціативні групи для пошуку. До них залучалися як правоохоронці, так і громадськість. І протягом 2 тижнів продовжувалися пошуки", – Розповіла Ганна Дан.

Для встановлення конкретних причин смерті будуть робити розтин.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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