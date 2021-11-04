Івано-Франківська область посилює карантин. Як тепер потрапити на курорт

Відвідувати курорти області зможуть лише вакциновані або ті, хто може підтвердити відсутність COVID-19/Колаж: Сьогодні

Регіональна комісія ТЕБ та НС посилює карантинні обмеження в Івано-Франківську. На курорти пускатимуть лише COVID-безпечних відпочивальників.

Про це повідомляє Kurs.

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Умови для людей

Як повідомляє місцеве видання, комісія ТЕБ та НС зобов'язала керівників курортних та рекреаційних комплексів не приймати людей без:

зелених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу;

негативного результату тестування на COVID-19, який проведено не більш як за 72 години;

довідки про одужання від коронавірусу.

Інформування людей

Комісія доручила розмістити на сайтах курортів відповідну інформацію щодо додаткових обмежень. Правоохоронцям та Держспоживслужбі дали завдання посилити контроль за дотриманням карантину на території Івано-Франківської області.

"Червона зона" в Україні

Незабаром в Україні "червона зона" карантину може розширитися. Потрапити туди ризикують Волинська, Харківська та Тернопільська області. У цих регіонах погіршилась статистика COVID-19.

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Зараз до "червоної зони" входять такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернігівська;

місто Київ.

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