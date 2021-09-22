Через булінг школяр підпалив церкву в Одеській області

Школяр підпалив церкву / Колаж "Сьогодні"
Через булінг 12-річний хлопчик підпалив церкву в Одеській області. Вогонь загасили місцеві жителі.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Підліток зізнався в скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який постійно з нього знущався.
Хлопчик ще не може нести кримінальну відповідальність через вік. Стосовно його батьків поліцейські склали протокол. Також вони перевіряють інформацію про можливе булінг у школі серед підлітків.
Що таке "булінг"?
Булінг – це цькування, агресивне переслідування одного або кількох членів колективу (найчастіше шкільного або студентського). Булінг буває як психологічний, так і фізичний.
Як розпізнати булінг?
- Дитина не розмовляє про школу і не хоче, щоб батьки туди приходили.
- Дитина різко перестає спілкуватися з якимись людьми в школі.
- Дитина починає часто хворіти.
- Системне псування майна.
Раніше ми писали:
В одному з маріупольських навчальних закладів педагоги цькують 13-річну ученицю через волосся яскраво-рожевого кольору. Адміністрація навчального закладу вимагає від дівчини змінити колір волосся. Вчителі пояснюють свою позицію побоюваннями, що поведінка дівчини спонукає і інших учнів до подібного перевтілення, і навіть тим, що Бог створив дівчину не з рожевим волоссям.
24% українських дітей були жертвами цькування в школах.