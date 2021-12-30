Побили чи впав? Ми дізналися подробиці НП з малюком у Вінницькій області

У поліції повідомили, що інцидент трапився 27 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області батько побив 3-місячного сина. Социальные службы заявили, что раньше подобных проблем в семье не было.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Що говорить староста округу?

"Мама прибігла з 3-місячною дитиною до сусідки. І в дитини під очима були синяки. Для того, щоб з'ясувати ситуацію було викликано нашу медсестру, яка поїхала і сказала, що потрібно викликати службу, бо це більше схоже на струс мозку. Потрібно було зрозуміти, як у маленької дитини може бути струс мозку", – сказала виконуюча обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу Чернишина Тетяна Сергіївна.

Соцслужба одразу відреагувала і викликала поліцію.

"Наш медичний працівник був, а потім вже швидка допомога, яка відправила дитину у лікарню", – розповіла Тетяна Сергіївна.

Чи були раніше проблеми в родині?

Чернишина Тетяна додала, що родина не стоїть на обліку, хоча там були певні проблеми, коли мама Анна народила дитину.

"З батьком вони в шлюбі не перебували і ми шукали його, бо матері з дитиною не було куди йти. Але він одразу виявив бажання забрати маму з дитиною до себе додому. Таких сценаріїв про якесь насилля чи проблеми в сім'ї не було. До речі, сама мама добре відноситься до дитини", – додала староста округу.

Сама мама не місцева, а з сусіднього села з багатодітної сім'ї.

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"Там доволі малесенький будиночок і там, як я зрозуміла, не було можливості її батькам забирати свою доньку вже з її дитиною. Тому ми шукали батька, щоб зрозуміти, чи він хоче забрати їх до себе. В нього сім'я середньостатистична. Просто він у свій час зійшов зі шляху, бо відбував покарання. До цієї пори ніяких подібних випадків не було.

Цей випадок мене шокував, бо за ті роки, які я тут працюю такого поводження з дітьми не було", – розповіла Тетяна Сергіївна.

Що говорить медсестра?

28 грудня вранці до сім'ї викликали медсестру Мартинюк Ларису Вікторівну.

"Голова села зателефонувала, що там побили хлопчика. Ми відреагували і поїхали на виклик. Під лівим оком був синець і гематома на голові. Сама дитина не може в такому віці так впасти, щоб завдати собі такий пошкоджень. До мами претензій не було ніяких", – розповіла медсестра.

Лікарка зауважила, що мама дуже уважна до дитини.

Мама сказала, що чоловік забрав дитину і йому не сподобалося, що вона плакала і він її вдарив.

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"Я її запитала, чи дитина впала, то вона відповіла "так"", – розповіла Лариса Вікторівна.

Вона відповіла на питання, чи серйозна така травма як струс мозку для маленької дитини.

"Ми не знаємо про наслідки. Ми не знаємо, яка форма струсу мозку", – додала медсестра.

Що буде з дитиною далі?

Після виписки з лікарні маму з дитиною відправлять до реабілітаційного центру профілактики насильства у сім'ї.

Дві версії інциденту

Батько дитини сказав, що малюк плакав і чоловік намагався його заспокоїти. За його словами, він тримав малюка на руках і дитина випала обличчям вниз на диван.

Крім цього, мама дитини зазначала, що батько вдарив малюка.

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