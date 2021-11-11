Зґвалтував дівчинку і катував людину: у Харкові злочинця випустять на волю

В Україні зловмисників можуть звільняти за "законом Савченко". Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові чоловік, якого засудили за вимагання, крадіжку та сексуальне насильство, може вийти на свободу за "законом Савченко".

Про це повідомляє Newsroom.

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Подробиці

Дзержинський районний суд Харкова ухвалив вирок у справі про три злочини, в яких фігурує один підозрюваний. Неодноразово судимий чоловік визнав свою провину за кожним звинуваченням.

Його засудили за вимагання, крадіжку та сексуальне насильство стосовно неповнолітньої. Але, згідно із "законом Савченко", злочинець може вийти на волю.

Зловмисник вкрав людину і катував її

У вересні 2013 року чоловік зустрів майбутню жертву біля станції метро "Радянська", і вони поїхали за місто на автомобілі Opel Vectra.

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Вони зупинилися, і злочинець накинув на шию потерпілого зашморг і витяг його з салону. Там чоловіка прив'язали до дерева, побили та облили горючою речовиною.

У підсумку правоохоронці затримали підозрюваного, проте він вийшов із в'язниці на волю у червні 2014 року.

Обікрав машину

2019 року злочинець у стані алкогольного сп'яніння пограбував автомобіль ЗАЗ. З нього злочинець забрав компресор та диск із шиною, які коштували 1300 гривень.

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Зґвалтував неповнолітню

Також у 2019 році чоловік напився та зґвалтував неповнолітню, перебуваючи в гостях у знайомих.

Злочинець може вийти на волю

Як стало відомо, згідно із "законом Савченко", злочинцю зарахували 3 роки в СІЗО з розрахунком "день за два".

Тому незабаром зловмисник може вийти на волю. Також він має виплатити неповнолітній потерпілій 50 тисяч гривень.

"Закон Савченко"

Це закон України, яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі під час обчислення судом покарання. Ухвалення закону було ініційоване народним депутатом України VIII скликання Надією Савченко.

До речі, закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ( "закон Савченко") набув чинності у грудні 2015 року. 20 червня 2017 року цей нормативний акт був скасований.

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