До дистанційного навчання готові. "Діджитал-фізра" Фонду Ахметова перемогла на міжнародному конкурсі

"Діджитал-фізра" Фонду Ахметова допомогла багатьом школярам

За тиждень розпочнеться новий навчальний рік. За парти цього року, якщо не завадить черговий карантин, сядуть понад чотири мільйони школярів. Дистанційне навчання також можливе, але до цього виклику педагоги готові. У межах масштабного проєкту Фонду Ріната Ахметова "Боротьба з COVID-19" актуальними стали освітні онлайн-серіали, один із яких – "Діджитал-фізра" – нещодавно здобув перемогу у двох номінаціях престижної міжнародної премії.

Діджитал-фізра

Мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Наталія Сидоренко ледь не загинула з дочкою під час бойових дій на Донбасі, та все ж таки знайшла сили жити далі. Вона виїхала з Новоазовська до Маріуполя – і з того часу в неї десятеро дітей.

Завдяки Сидоренкам дев'ятеро хлопців і дівчат, попри пережиті складні обставини, знову почали довіряти дорослим.

"У многих родители умерли. У одного мальчика родители есть, но они аморальный образ жизни ведут", – розповідає мати-вихователька.

Ілля Вольнов знайшов прихисток у родині Сидоренків разом із сестрою Аліною. У дітей померла мати, а тата позбавили батьківських прав. Із рідних – лише бабуся.

"С бабушкой я вижусь, созваниваюсь. Даже иногда в гости к ней приезжаю", – ділиться Ілля.

Коли збираються всі разом, то діляться тим, що хвилює. Діти мають багато захоплень, але головним вважають навчання. Організувати дистанційне навчання під час пандемії було непросто – на холодильник вивішували розклад.

А зранку у цій сім’ї обов'язковою є зарядка. І на фізичні вправи між уроками надихав серіал "Діджитал-фізра", одним із наставників якого був воротар команди "Шахтар" Андрій Пятов.

Проєкт було створено Фондом Ріната Ахметова у парнерстві з Міністерством цифрової трансформації, футбольним клубом "Шахтар" та НЛО ТV.

Відеопроєкти від Фонду Ахметова

Через коронавірус жити в нових умовах довелося всім українцям. Медики у стислий термін здобували навички в лікуванні хворих і використанні апаратів ШВЛ. Відеопроєкт "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції

легенів" Фонда Ріната Ахметова допоміг швидко реагувати на виклики й рятувати пацієнтів з ускладненнями.

Це була серія матеріалів, що містила поради від провідних фахівців країни.

"З'явилася гостра необхідність і лікарям отримувати нові знання. Я персонально і співробітники університету, і мої колеги з асоціації анестезіологів брали активну участь у поширенні цих знань", – розповідає Юрій Кучин, ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Також Фонд створив серію роликів для вчителів, де доступною мовою розповідалося про найпопулярніші платформи інтернет-навчання. І це стало великою підмогою для педагогів і учнів, які ніколи раніше не брали участі в заняттях, сидячи вдома.

"Дистанційним способом теж можна досягти багатьох результатів. Для багатьох університетів, навіть міжнародних, навіть за дуже дорогим NBA програмами, навіть для Гарварду ці програми вже були раніше випробувані", – каже Юрій Кучин.

Міжнародне визнання

Від початку пандемії лікарням надавалося надсучасне обладнання – це понад двісті апаратів ШВЛ, ПЛР-аналізатори, експрес-тести. На допомогу країні Рінат Ахметов виділив 450 мільйонів гривень.

"Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен має замислитись, чим конкретно він може допомогти Україні й українцям. Не залишається осторонь і бізнес SCM. У партнерстві з МОЗ ми робимо все, щоб запобігти епідемії коронавірусу в містах нашої присутності та в усій країні", – засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

Проєкти не залишилися непоміченими. "Діджитал-фізра" був відзначений на міжнародному рівні. Фонд Ріната Ахметова переміг у двох номінаціях престижної міжнародної премії IPRA Golden World Awards.

"Мені сподобалося, як ви впровадили в проєкт інфлюенсерів – людей, які могли впливати на аудиторію. Молоді люди, діти побачили спортсменів, артистів. І те, що ви зібрали їх разом, – це дійсно захоплює", – вражений президент IPRA Філіпп Боресманн.

На діджитал-майданчиках Фонду та національному телебаченні аудиторія проєкту досягла 5 млн людей. А сумарно – майже 26 млн.

"Серіал показав, що навіть у домашніх умовах можна виконувати вправи, які допоможуть зберегти здоров'я. Фонд Ріната Ахметова отримав престижну міжнародну премію – вона заснована в 1990 році міжнародною асоціацією паблік релейшенс і оцінює найкращі комунікаційні проєкти за рівнем креативу, якістіюстратегії і досягнутими результатами", – розповіла Ірина Блажан, директорка програм і проєктів Фонду Ріната Ахметова.

А сім’ї Сидоренків пощастило поспілкуватися з Андрієм Пятовим із "Шахтаря" і офлайн. Діти дякували футболісту за участь у проєкті "Діджитал-фізра" та відвідали майстер-клас, де Ілля забив голкіперу аж три голи.

"Я радий, що міг побити по воротах. Я дуже вдячний Фонду Ріната Ахметова за те, що він допомагає", – каже 13-річний Ілля Вольнов.

Ми також розповідали, що щороку для переселенців, жителів прифронтових міст і сіл, а також непідконтрольної території "Фонд Ріната Ахметова" влаштовує літній відпочинок. Цього разу в таборі Святогір'я оздоровилися 115 хлопчиків і дівчаток.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова допоміг і подружжю Ліп, у одного з близнюків яких виявили глухоту третього ступеня.