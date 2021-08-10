До заступника мера Миколаєва прийшли з обшуками

На фото праворуч заступник міського голови Миколаєва - директора департаменту ЖКГ - Сергій Корнєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Слідчі Національного антикорупційного бюро сьогодні, 10 серпня, прийшли з обшуками до заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва у справі реконструкції Соборної площі.

Про це повідомив мер Олександр Сенкевич у своєму Telegram.

"Сьогодні в квартиру мого заступника – директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва прийшли з обшуками слідчі НАБУ. Це вже другий візит за останні півроку. Минулого разу обшук тривав 11 годин. Перевіряли все: від коробок з взуттям у пилюці під шафами. Цього разу прийшли у другий день офіційної відпустки Сергія Миколайовича", – написав Сенкевич

За його словами, НАБУ вже обшукувало проєктанта реконструкції об'єкта, підрядника, субпідрядників, департамент ЖКГ та відділ технагляду і не знайшло нічого протизаконного.

Сенкевич назвав обшук "знущанням над людською гідністю і сім'єю" свого заступника.

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Що відомо про реконструкцію Соборної площі в Миколаєві

В кінці 2019 року управління ДАБК в Миколаївській області оштрафувало на 1,8 мільйона гривень департамент ЖКГ Миколаївської міськради через експлуатацію Соборній площі, в той час як рішення про здачу об'єкта після його реконструкції ще не приймалося.

Директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Сергій Коренєв повідомив, що грошей на виплату штрафу немає. До того ж юристи департаменту вже готують апеляцію на рішення ДАБК. Якщо ж суд першої інстанції не стане на сторону ДЖКХ, то чиновники мають намір піти вище. При цьому Сергій Коренєв зазначив, що якщо все-таки доведеться виплачувати штраф, то ДЖКХ будуть шукати кошти.

На початку вересня 2019 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що вважає інсинуаціями перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Миколаївській області щодо реконструкції Соборної площі.

17 травня 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою "БВК" Пік-Строй "на 88,3 мільйона гривень з реконструкції Соборної площі.

Відповідно до договору компанія "БВК" Пік-Строй "повинна виконати всі заплановані роботи на 9 вересня 2019 року. При цьому фірма протягом 10 років зобов'язується усунути будь-які виниклі дефекти після проведення реконструкції.

Даний договір був підписаний внаслідок проведення повторного тендера. В ході проведення попередніх торгів з реконструкції Соборної площі ця ж компанія пропонувала виконати роботи за 81 мільйон 600 тисяч гривень.

Примітно, що під час проведення першого тендера перемогла фірма депутата Миколаївської міської ради Олександра Шанайца "ДСК Миколаївський домобудівний комбінат" з пропозицією в 81,5 мільйона гривень.

Однак зрештою тендерний комітет Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради відмовився підписувати договір не тільки з переможцем аукціону, але і трьома іншими фірмами, які також брали в ньому участь. Причиною тому стала невідповідність документації учасників заявленим вимогам.

Також зазначимо, що Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради відмовився підписувати договір з компанією "БВК" Пік-Строй ", яка була готова виконувати роботи з реконструкції Соборної площі не за 88, а за 81 мільйон гривень, через відсутність однієї довідки про наявність техніки.

У вересні минулого року український відеоблогер Анатолій Шарій зняв відео про реконструкцію Соборної площі в Миколаєві. Після цього в Департаменті ЖКГ провели обшуки.

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич вважає, що штраф 1,8 мільйона гривень, який департаменту ЖКГ пред'явило управління державного архітектурно-будівельного контролю, виписаний необґрунтовано.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві викрили розкрадання бюджетних грошей на ремонті доріг.

Також нагадаємо, в мерію Миколаєва поліція прийшла з обшуками (фото).

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