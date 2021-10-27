Як довго в Одесі протримається тепло – свіжий прогноз від синоптиків (карта)

Погода в Одесі на 28 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 жовтня, в Одесі максимальна температура повітрябуде 16 градусів тепла. Вночі мороз синоптики не обіцяють.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у місті буде від 14 до 16 градусів тепла. Небо вкриють хмари, але опадів не буде.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 4 градусів тепла. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Одесі на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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