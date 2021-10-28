"Як уб'ють його дітей, як уб'ють його дружину": адвокат 16-річного мажора з Харкова заявила про погрози

16-річний мажор із Харкова, який був учасником смертельної ДТП, каже, що не пам'ятає, чи був за кермом. А в цей час його батькові та адвокату сипляться погрози. Про це повідомила "Сьогодні" адвокат Миколи Харківського Інна Данилова.
За її словами, хлопець каже, що якщо справді був за кермом – понесе повну відповідальність. Але зараз він не пам'ятає.
"Він вийшов з автомобіля і в нього була розбита голова, ясна річ, що він переніс шок. Я зараз його не виправдовую, я не захищаю. Я розповідаю те, як склалася громадська думка, – каже адвокат. – Його відвезли до 4-ї "невідкладної", лікарі йому приклеїли ватку, йому рану ніхто не зашив, вона відкрита, там дірка. Приклеїли ватку, перемотали бинтиком і відправили на Івана Камишева. Він в ізоляторі тимчасового тримання. Він перебуває в шоковому стані, він половину не пам'ятає".
Адвокат розповіла журналістам, що проситиме в суді про домашній арешт для Миколи Харківського.
Погрози адвокату та батькові
Під час слідчих дій адвокату та батькові Миколи Харківського весь час погрожують.
"Категорично не можна ототожнювати адвоката з їхніми клієнтами, отримувати погрози, які я отримую, писати мені коментарі в інтернеті і всяку, скажімо так, непотребність, м'яко сказано", – ділиться адвокат.
Данилова каже, що у батька хлопця також розривається телефон від усіляких погроз.
"За цей проміжок часу у нього просто розривався телефон – дзвонили ЗМІ, дзвонили з погрозами. Ті погрози, у мене просто язик не повертається... говорити зараз на камери, та нецензурна лайка. Те, як висловлювали, як уб'ють його дітей, як уб'ють його дружину, що з ними зроблять. Це, напевно, тисячі повідомлень..."– розповідає адвокат.
Також вона додала, що молодик вже має умовний строк.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
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