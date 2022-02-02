Яка обстановка на КПВВ "Гнутове" на Донбасі після атаки з безпілотника (відео)

Далеко журналістів знімати не пустили / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 лютого, російсько-окупаційні військаобстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині. На місці побували журналісти "Сьогодні" й побачили, яка ситуація там після обстрілу.

Далеко журналістів знімати не пустили – сказали терміново залишити територію. Все через те, що в небі над КПВВ кружляють ще два БПЛА бойовиків.

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Що відомо

Ворог застосував безпілотник, з якого скинув заряд ВОГ.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Одного з військових від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

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"Такі дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами міжнародного гуманітарного права під час бойових дій", – повідомили у МВС.

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