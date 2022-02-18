Яка зараз ситуація в Донецьку. Ми запитали мешканців міста – ексклюзив

У місті почалася паніка через обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

З "ДНР" 18 лютого розпочали евакуювати жителів міста через загострення конфлікту на окупованих територіях. Мешканці Донецька повідомили кореспонденту "Сьогодні", що вибухи та звуки снарядів вщухли.

Це якщо порівнювати із ранковою ситуацією.

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"Поки тихо. Лише звуки транспорту, що проїжджає. Але, звичайно, в повітрі висить відчуття невизначеності", – розповіли нам донеччани.

У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати до Росії

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав жителів Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати в руки зброю.

Важливо, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

Яка ситуація на Донеччині?

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