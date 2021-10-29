Якою буде погода у Львові цими вихідними – прогноз (карта)

Погода у Львові на 30 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 жовтня, у Львові вдень залишиться тепла температура. Максимум буде 17 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень синоптики обіцяють від 15 до 17 градусів вище за нуль. Вітер південний 5-10 метрів на секунду.

Вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла. Небо залишається хмарним, але без дощу.

Прогноз погоди у Львові на 30 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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