Якої погоди чекати у Харкові сьогодні – прогноз

У Харкові буде хмарна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Харкові вдень 18 січня очікується у районі -5 градусів, а ввечері – -6 градусів. Сьогодні пориви вітру посиляться до 15-24 м/с, тому місцевим жителям потрібно бути обережними.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За прогнозом, протягом усього дня у Харкові хмарна погода. Уночі очікується сніг. Посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Температура вдень буде від -2 до -5 градусів. Увечері може похолодати до -6 градусів.

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Погода у Харкові 18 січня. Скріншот

Народний прогноз

18 січня відзначається Хрещенський святвечір, напередодні Богоявлення. Цього дня дотримуються суворого посту, тому переддень Богоявлення називають ще Голодною кутею. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода хороша – буде гарний урожай. Якщо зоряна ніч на Водохреща – буде врожай ягід, гороху та хліба. Сильні південні вітри 18 січня віщують грізне літо, а хуртовина на Водохреща приносить хуртовину і на Масляну. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив рік навесні.

З прогнозу зрозуміло, що цього разу вірогідніший варіант про гарний урожай.

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