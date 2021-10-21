Карантин стане жорсткішим ще в одній області: що і де заборонили

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

З 21 жовтня в Тернопільській області почали діяти нові карантинні правила. Тепер у заклади громадського харчування і державні установи можна буде зайти тільки при наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОДА.

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Нові карантинні обмеження в Тернопільській області

Заборона на функціонування підприємств громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, магазинів, державних структур, а також проведення масових заходів за відсутності 100% вакцинації або негативного ПЛР-тесту на COVID-19, не більше ніж за 72 години, або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, не більше 42 годин, або документ від лікаря про протипоказання вакцинації у працівників і відвідувачів закладів.

Варто зазначити, що ці ж правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.

Чому на Тернопільщині посилюють карантин?

За словами директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, в Тернопільській області посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

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На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

У "червону зону", в яку переводять Сумську область, ризикують потрапити ще сім областей України. Це Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

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