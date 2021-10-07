Карантинний рейд. Чи дотримуються в закладах Запоріжжя правил карантину?

Не у всіх закладах міста дотримують вимогу карантину/Колаж: Сьогодні

Чи виконують у крамницях та ятках правила карантину? Чи виявили порушення? Це з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

У Запоріжжі в ятці, де продають шаурму та хотдоги, фахівці одразу помітили порушення.

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"Немає де обробити руки на вході, антисептики не виставлені, я не бачу, немає розмітки тимчасового маркування для дотримання соціальної дистанції", — коментує порушення у закладі харчування головна спеціалістка Запорізького міського управління Держпродспоживслужби Катерина Острогляд.

Сусідню піцерію перевіряли тиждень тому, але працівники не зробили висновків. На підлозі досі немає розмітки, кухар працює без маски, немає антисептиків.

"У вас порушення вимог постанови, тому складаємо протокол на вас або ваше керівництво", — констатувала спеціалістка.

У м’ясній крамниці такі самі порушення. Виявляється, продавчиня-студентка майже не розуміє української мови. Пояснює, що маску надіває, коли заходять покупці.

"Коли покупці заходять, я надіваю маску та рукавички", — стверджує дівчина.

Дуже складно виконувати протиепідемічні вимоги, коли самі покупці їх ігнорують, каже продавчиня Марія.

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"Не всі люди адекватно реагують на прохання надіти маску. Навіть кілька разів охорону викликали, тому що дуже люто відстоювали позицію, що немає ніякого коронавірусу і це все змова", — розповідає продавчиня.

Деякі люди покладаються на вакцинацію.

"Ми вакциновані, не дуже боїмося. Я вважаю, що кому як на роду", — каже одна з клієнток магазину.

Порушникам під час першої перевірки вручають припис про усунення недоліків. Якщо під час наступного візиту нічого не змінилося, фахівці складають протокол про адмінпорушення і штрафують підприємців. Сума — 420 гривень.

Порушення виявляють у дев'яти з десяти закладів. Переважно це дрібні крамниці та кіоски фастфуду. Є заклади, що майже не порушують карантинні вимоги. Це великі ресторани та супермаркети.

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Ситуація у Києві

У Києві готуються до посилення карантину. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що нині міська влада розглядає різні варіанти обмежень, які можуть ввести в місті, якщо ситуація через ковід буде погіршуватися. Обмеження стосуватимуться громадян, які досі не вакциновані.

За наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, користуватися міським транспортом. Ті, хто не вакцинувався, не зможуть цього зробити.

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