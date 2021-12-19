Карпати замело снігом: рятувальники попередили про небезпеку

Карпати засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. Зокрема сьогодні по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це пише прес-служба ДСНС.

Реклама

"19 грудня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовицями, у горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

У таких випадках рятувальники закликають туристів ретельно планувати похід у гори, об'єктивно оцінювати свої сили та фізичний стан, а також стежити за зміною погодних умов у Карпатах.

Крім того, рекомендується реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

Реклама

У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

На горі Піп-Іван Чорногорський у Карпатах вранці 10 листопада зняли справжній зимовий світанок. Гори вкриті снігом, а над ними – жодної хмари.

У публікації зазначили, що вранці у горах була мінусова температура.

"Станом на 07:30 10.11.2021 у г. Піп-Іван Чорногорський температура повітря -2°С, вітер північно-західний 1-2 м/с, ясно", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше ми писали: