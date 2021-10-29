Кесарів, рак і COVID-пневмонія. У лікарні Дніпра рятують важку породіллю

У Дніпрі рятують породіллю з ковідом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі в лікарні Мечникова медики рятують породіллю, у якої виявили коронавірус та онкозахворювання. Під час пологів їй робили кесарів розтин, зараз пацієнтка в реанімації.

Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що у жінки народилася дівчинка вагою 1200 грам, зростом 39 см, з чорним волоссям. Зараз дитина дихає сама та починає засвоювати харчування.

"Її мама Іра з Павлограда, у реанімації на апараті ШВЛ, важка COVID-пневмонія, лімфома, кесарів. Крізь трубу апарату розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки", – написав Риженко.

До жінки також приходить її старша 16-річна донька, щоб подивитись на неї через вікно.

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"Їх ще разом чекає дуже важкий шлях лікування COVID-19, онкозахворювання, становлення новонародженої. Чоловік шахтар робить усе, щоб прогодувати сім'ю", – додав медик.

Риженко наголосив, що чоловік пацієнтки теж перехворів на ковід, але у легкій формі, бо був щеплений.

Звідки взявся штам "Дельта"?

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, доки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки у назвах вірусів.

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Для позначення британського варіанта коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався в межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.