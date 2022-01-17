У Києві очікується сніжна погода: свіжий прогноз на тиждень

У столиці температура опуститься до -8 градусів/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві цього тижня, 17-23 січня, буде сніжною, але не надто морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -4 до +3 градусів. При цьому на вулиці буде вітряно.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За даними синоптиків, весь тиждень у столиці падатиме сніг, іноді з дощем. У понеділок та вівторок варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 20 м/с.
Температура повітря у понеділок коливатиметься від +2 вдень до -3 вночі. У вівторок стовпчик термометра знизиться до 3-6 градусів морозу, а в середу – до 1-8 градусів нижче нуля. У другій половині тижня температура трохи підніметься і до неділі триматиметься на рівні від -3 до +3 градусів.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.