У Києві очікується сніжна погода: свіжий прогноз на тиждень

У столиці температура опуститься до -8 градусів/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві цього тижня, 17-23 січня, буде сніжною, але не надто морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -4 до +3 градусів. При цьому на вулиці буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, весь тиждень у столиці падатиме сніг, іноді з дощем. У понеділок та вівторок варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Якою буде погода у Києві. Скріншот

Температура повітря у понеділок коливатиметься від +2 вдень до -3 вночі. У вівторок стовпчик термометра знизиться до 3-6 градусів морозу, а в середу – до 1-8 градусів нижче нуля. У другій половині тижня температура трохи підніметься і до неділі триматиметься на рівні від -3 до +3 градусів.

Що робити під час штормового вітру?