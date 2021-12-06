Коли на лижі хочеться, але снігу нема. У Харкові помітили незвичайного "гонщика" – відео

У Харкові хлопець на лижах прокатався по асфальту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на вулиці місцеві жителі помітили дивну картину: чоловік на лижах катався асфальтом на проїжджій частині. При цьому на вулиці жодного натяку на сніг.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Х*евий Харків".

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Незвичайний випадок трапився на вулиці Дружби народів.

На записі видно, як чоловік катається містом двома полозами за допомогою лижних палиць. При цьому, швидше за все, до них він прикріпив чотири колеса, тому легко пересувається по сухому асфальту.

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Тим часом Київ засипало снігом

У столиці увечері 5 грудня розпочався снігопад. Усю ніч на дорогах працювала снігоприбиральна техніка. За ніч у столиці працювало 309 одиниць спецтехніки. До робіт залучали 195 шляховиків.

Однак це не дуже допомогло: вранці столиця застигла у заторах через зимові опади. Майже весь центр Києва стояв. За прогнозами синоптиків, снігопади можливі протягом усього тижня.