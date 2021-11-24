Коли Одеська область вийде з "червоної зони"? Прогноз головного лікаря

Одеса досі перебуває у "червоній" карантинній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Одеська область може вийти з "червоної" карантинної зони наприкінці цього чи на початку наступного тижня. Так, у регіоні невдовзі можуть пом'якшити обмеження.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, передає видання "Одеса медіа".

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Одеська область може стати "помаранчевою"

Як розповів Нікогосян, Одеська область з "червоної" зони може вийти наприкінці цього або на початку наступного тижня. За його словами, про це свідчить динаміка.

"Але входження до "помаранчевої" – точно не привід думати, що хвороба кудись зникла. Ні, це час переглянути своє ставлення до епідемічної безпеки та власного здоров'я. Пройти вакцинацію. Дотримуватись маскового режиму. Зробити все, щоб ця "червона" зона в Одеському регіоні була останньою", – наголосив Нікогосян.

Нагадаємо, раніше заступник губернатора Борис Волошенков повідомив, що кількість госпіталізованих за добу, кількість тих, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні".

Він зазначив, що під час переходу до нової зони зміняться правила карантину. Так, вакциновані матимуть змогу відвідувати громадські установи, на відміну від тих, хто не отримав хоча б одного щеплення.

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"Щодо вимог – вони будуть суворими стосовно тих, хто здійснює контакт із населенням та населення, яке приходить", – додав Волошенков.

Одеська область не вийшла із "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1183, а медпрацівників – 287.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 4077 осіб;

летальних наслідків – 595;

одужало – 29 044 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіла – 3 367 461 особа;

одужала – 2 825 641 особа;

летальних наслідків – 82 913.

Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська області.

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