Кількість хворих зростає: в Україні одна область може повернутися в "червону зону"

В області дотепер реанімаційні ліжка завантажені на 100%/Колаж: "Сьогодні"
Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Нині в регіоні слідкують за динамікою поширення COVID-19.
Про це інформує місцеве видання "Думська".
Деталі
Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на COVID-19. Водночас в Одеській області дотепер не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають у 28 лікувальних закладах.
Заповненість ліжок
Директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва зауважила, що в області реанімаційні ліжка заповнені на 100%.
"Але загалом епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною", — наголосив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
Нові правила карантину
- Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Для відвідування громадських закладів можна використати й негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.
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