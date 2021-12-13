Комусь сподобалася, а для когось — жахлива: у Рівному засвітили головну ялинку міста (відео)

Цього року ялинку засвітили не 19 грудня, як завжди, а 12/Колаж: "Сьогодні"

У Рівному на Майдані Незалежності засвітили головну ялинку міста. Цього разу це зробили раніше — 12 грудня, ніж попередні роки — 19 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Як відбувалося дійство?

Головну новорічну красуню Рівного засвітили о 18:00. Після містяни мали змогу послухати музичні виступи місцевих гуртів та запрошених зі столиці. Уже наступного року новорічний марафон планують розпочати раніше.

"Хочеться в наших реаліях, не завжди світлих і приємних, збільшити і розширити святковий настрій, святкові емоції, от цей от марафон трішки розширити. Ми змістили святкування не на багато, на тиждень. Дасть Бог – наступного року з перших днів грудня розпочнемо новорічний марафон, щоб люди відчули атмосферу, наповнились магією Різдва, магією Нового року і дарували одне одному посмішки, обійми, щирі емоції", — зазначила очільниця управління культури і туризму Наталя Лозовська.

На дійстві був й мер міста

Міський голова Рівного Олександр Третяк зазначив, що цього року перевагу надали штучній головній новорічній красуні міста, аби зберегти природу.

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Комусь сподобалася, а комусь — ні

У коментарях у соцмереж по-різному віднеслися до штучного новорічного дерева. Деякі критикували, а деяким — сподобалося.

"Ялинка крива. Гірлянда ніяка".

"Жах!".

"Гарна ялинка! Снігу би ще".

"Подобається дуже!".

"Дуже гарна ялиночка. Особливо, коли вся світиться білими вогниками".

У Рівному завжди ставили живу ялинку

З року в рік у Рівному була традиція — ставити живу ялинку перед новорічними святами. Однак минулого року дерево не ставили, а засвітили ті, що ростуть на Майдані Незалежності. Це дозволило зберегти міський бюджет. Крім того, пообіцяли, що напередодні 2022 року в місті встановлять штучну ялинку. Вона обійшлася у 2 994 999 гривень.

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