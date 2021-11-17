Скандал в дитсадку у Рівному. Що буде з невакцинованою вихователькою

Невідомі молодики прийшли заступитися за виховательку, яку відсторонили через відстутність вакцинації

Противники щеплення два дні блокували дитсадок у Рівному. Невідомі молодики прийшли заступитися за виховательку, яку відсторонили від виконання обов'язків, бо невакцинована. Скандалили та проривалися у приміщення закладу. При цьому нехтували карантином і вимагали допустити до роботи свою знайому.

Кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук дізнавався, чим закінчився скандал.



У садочок прориваюлися троє людей — усі без масок, показово ігнорують карантин. Вони прийшли на підтримку Галини – працівницю закладу відсторонили від роботи через те, що відмовляється від щеплення.

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Хто прийшов захищати виховательку

Захищати виховательку прийшла група антивакцинаторів. Конфліктували два дні. У садочок 5

разів викликали поліцію. Захисники відмовлялися піти із дитсадочка. Мовляв, карантин — порушення конституційних прав.

"Свої медичні дані людина може не розголошувати. На якій підставі вони вимагають у неї якусь вакцину зараз?", – заявив захисник виховательки Андрій Танчинець.

Група підтримки виховательки та керівництво закладу сварилися годинами, сталася навіть штовханина, коли Галині намагались вручити наказ про відсторонення. Свідками були батьки. Їх, звісно, обурило, що якісь сторонні люди у дитсадочку.

"Два дні відбувається оце непорозуміння. У мене зірваний навчальний процес у дитини. Вона приходить додому і говорить: "Мама, що відбувається? У нас поліція, незрозумілі дяді ходять по території садка". То це нормально?!" – говорить голова батьківського комітету Тетяна Стецюк.

Що говорить вихователька

Хто її захисники, вихователька не каже. Обурена діями свого керівницва.

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"Я прийшла на роботу з проханням, чи дорзволяють мені приступити до виконання моїх обов'язків. Ось з чим прийшла, мирно. Це моє особисте право! А хто вам сказав, що я неванцинована?! У вас є така інформація? У мене є право надавати чи не надавати COVID-сертифікат", – заявила вихователька Галина Харченко.

Як ситуацію коментує директор закладу

У дитсадку кажуть, що відсторонена кидалася з кулаками ще й меблі пошкодила.

"Ми просили вирішити це питання якось. Ніхто не вимагав вакцинуватися. Є медвідводи, довідки спеціальні. Але закон прийнятий один для всіх. У нас одна така людина в закладі, яка повністю не вакцинована, яка не мала протиковідних щеплень", – розповіла директор садочку Ірина Кухарчук.

Що загрожує виховательці

Після втручання поліції – на захисників відстороненої виховательки склали адмінпротоколи про порушення карантину. Відповідальності не уникне і Галина.

"Вона створювала конфлікт, штовхалася, шарпалася за одяг. І вдарила одну з працівниць кулаком в обличчя. На відсторонену 51-річну виховательку колеги написали 3 заяви", – зазначила речниця управління патрульної поліції у Рівненській області Наталія Кітюк.

Виховательці загрожують виправні роботи.

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Как "семейный врач" срывала маски на митинге

В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов "семейный врач" срывала защитные маски с медперсонала.

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