Кривава бійня у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла стрілка із міста

Аби втекти з місця злочину, Рябчук зупиняв попутки з автоматом у руках. Колаж "Сьогодні"



Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з поліцією шукають у Дніпрі свідків та очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука після втечі з місця розстріл людей на Південному машинобудівному заводі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

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Деталі

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця події з бойовою зброєю, ходив житловими кварталами міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

"Зупинивши один із легкових автомобілів, він наказав жінці відвезти його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали", – повідомили у ДБР.

У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили у цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

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Коротко про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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