Кривава бійня у Дніпрі: стрілку вручили підозру

Речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що солдату, який влаштував стрілянину в Дніпрі, вже вручили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці у четвер, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі. Йому вже вручили підозру.

Про це сказала речник з комунікацій ГБР Тетяна Сапьян, передає "Сьогодні".

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"Щойно повідомили про те, який захід обиратимуть – тримання під вартою без альтернативи можливої застави. Наразі стало відомо, що вручено підозру", – сказала спікер.

Чому момент допиту потрапив у ЗМІ?

ЗМІ отримували відеоматеріали швидше, ніж з ними ознайомились у ДБР.

"У сучасному мультимедійному світі – це абсолютно нормально. Але про відео, що варто помітити, я б не розглядала відео, яке було оприлюднене як допит. Я пропоную, що це було опитування, з'ясування, а що це за відео та яка процедура на ньому відбувалася ми дізнаємося трохи пізніше. Усі матеріали, які були оприлюднені, будуть долучені до кримінального провадження", – додала спікер.

Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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