Кривава стрілянина у Дніпрі: сім'ї загиблої жінки виділили допомогу

Сім'я загиблої Віри Лебединець отримуватиме допомогу від міської ради Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"

Сім'ї загиблої Віри Лебединець, яка була застрелена у військовій частині у Дніпрі, виділили величезну допомогу. Крім того, жінку посмертно нагородили міським почесним знаком "Захиснику Вітчизни".

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

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Як розповів Філатов, сім'ї героїчно загиблої Віри Лебединець буде виділено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 000 гривень із цільового фонду мера.

Дочці Віри, Кірі Лебединець, буде встановлена щомісячна виплата від міської ради до досягнення повноліття.

Також Кірі Лебединець відраховуватиметься частину заробітної плати міського голови за його особистою заявою.

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Крім того, місто надасть допомогу у щорічному оздоровленні, а матері Віри Лебединець, яка працює в системі міської освіти, буде підвищено вдвічі заробітну плату.

"Віра Лебединця нагороджена міським почесним знаком "Захиснику Вітчизни" (посмертно). Родині буде проведено ремонт у будинку, де вони проживають за рахунок приватних пожертвувачів та народних депутатів ВР, які побажали залишитися невідомими", – повідомив міський голова Дніпра.

Філатов додав, що незабаром також опублікують реквізити, за якими можна буде переказати допомогу сім'ї загиблої Віри.

"Наполегливо рекомендую командуванню Нацгвардії не забути "випадково" сім'ю Віри, яка загинула з провини ваших підлеглих при нарахуванні матеріальної допомоги. Інакше виступатиму публічно. Своїх не кидаємо", – підкреслив мер.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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