Катастрофа Ан-26 у Запорізькій області – з'явилися перші подробиці

На Запоріжжі впав цивільний літак АН-26. Фото: колаж "Сьогодні"

Причиною падіння літака Ан-26 у Запорізькій області стала не атака російських окупантів. Як виявилося, це був цивільний літак. Що сталося з повітряним судном – з'ясовується.

Про це "Сьогодні" розповіли джерела у правоохоронних органах.

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За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала не атака супротивника.

"Чи була це технічна несправність – це уточнюється. Як і кількість постраждалих", – повідомили нам силовики.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Ан-26, що впав, – цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не мав. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Падіння літака Ан-26

Вранці 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

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В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.

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