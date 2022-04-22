Катастрофа Ан-26 у Запорізькій області: стали відомі причина та кількість загиблих

Внаслідок падіння літака АН-26 є жертви. Фото: колаж "Сьогодні"

Літак Ан-26, який впав у Запорізькій області, не був збитий російськими окупантами. Як з'ясувалося, повітряне судно летіло на наднизькій висоті.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"За нашою інформацією, це було не збиття літака", – повідомив представник Запорізької військової адміністрації Іван Ареф'єв.

У свою чергу наші джерела у правоохоронних органах уточнили, що літак летів на наднизькій висоті та зачепив високовольтну лінію електропередач.

Зазначимо, що літак летів на низькій висоті, щоб його не засікли російські ППО.

За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та двох поранених. На місці працюють рятувальники.

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Падіння літака Ан-26

Вранці 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Ан-26, що впав, – цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не мав. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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