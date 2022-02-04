Хто і навіщо "мінував" держустанови у Харкові? Відповідь СБУ

Псевдомінера затримали у нього вдома / Колаж "Сьогодні"

СБУ викрила та затримала того, хто надсилав анонімні електронні листи про хибні мінуваннядержавних установ у Харкові. Псевдомінером виявився фахівець в ІТ-сфері.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про псевдомінера

Псевдомінером виявився 39-річний харків'янин. Протягом грудня 2021 року він "замінував" 14 різних об'єктів.

Чоловік виявився фахівцем в ІТ-сфері. Він надсилав анонімні листи за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, щоб приховати своє місцеперебування.

Що було "заміновано"

Харків'янин "замінував":

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Харківську обласну державну адміністрацію,

Харківський апеляційний суд,

Міжнародний аеропорт "Харків",

залізничні та автомобільні вокзали,

торговельно-розважальні центри міста.

Навіщо він це робив?

Правоохоронці затримали зловмисника вдома після чергового повідомлення про замінування.

Харків'янин пояснив, що має особисту неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

Що загрожує псевдомінеру

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

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300 повідомлень про мінування з початку року

Протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1 100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень. З початку 2022 року їх надійшло понад 300.

Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося. За інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги.

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