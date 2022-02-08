Повзають прямо по стінах. В аквапарку Харкова помітили тарганів

В аквапарку "Джунглі" живуть таргани / Фото: Колаж: Сьогодні

У харківському аквапарку "Джунглі" помітили тарганів . Відвідувачі сказали про це адміністрації, але відповіли, що вони за це не відповідають.

Про це написали в Telegram-канал "Типова Салтівка | Харків".

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"Ми побачили тарганів у приміщенні аквапарку і сказали про це адміністрації, на що адміністрація відповіла: "Ми до цього не маємо жодного відношення, нібито за це відповідає готель і кухня", хоча це територія аквапарку, на якій вільно почуваються товариші прусаки", – написали відвідувачі аквапарку.

У коментарях під опублікованим відео пишуть, що таргани там завжди були.

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Скріншот: Telegram-канал "Типова Салтівка | Харків"

У Києві багатоповерхівку атакували таргани

У Києві мешканці 12-поверхового будинку на вулиці Богатирській, 4 скаржаться на нашестя мишей, які атакували десятки квартир. Крім того, у будинку безліч тарганів . Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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"У будинку живуть миші. Причому живе їх багато. Прекрасно добігають до останнього поверху в пошуках їжі. У будинку нашестя тарганів. З 96 квартир у будинку 75 квартир заселені цими гадами. Скарги були, підписи були, збори були. І все. Мешканці нічого не домоглися", – йдеться у повідомленні.

На відео, яке зняла мешканка будинку, можна побачити інші проблеми багатоповерхівки. Так, у будинку тріщини у стінах, цвіль та мох. Крім того, протікає дах. Вода дісталася навіть до 7-8 поверхів.

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