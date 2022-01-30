Або заварено, або не пускають. Бомбосховища Одеси не готові до можливої війни з РФ

Одесити подивилися бомбосховища у місті / Фото: Колаж: Сьогодні
У мерії Одеси вважають, що у разі воєнних дій жителі міста зможуть використовувати як бомбосховища підземні переходи, паркінги та інші споруди. Але цікаві одесити вирішили самі перевірити укриття і не знайшли жодного.
Про це пише Telegram-канал "Одеса INFO".
"Пройшлися районом, подивилися бомбосховища. Але жодного не знайшли", – йдеться у повідомленні.
На місці одного укриття – шиномонтаж, куди не пускають, на місці іншого – будівництво, на місці третього – фітнес-клуб. У повідомленні наголосили, що проходу туди немає.
"Знайшли одне, але там двері заварили. Не впевнені тільки... воно це чи ні. На карті якось незрозуміло. І повішено табличку – "санітарна зона". Воно розміщене на місці церкви", – повідомили одесити.
В Одесі створили онлайн-карту бомбосховищ
На онлайн-карті відображено 208 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.
Фонд захисних споруд цивільного захисту містить такі об'єкти:
- сховища цивільного захисту,
- підвальні приміщення житлових будинків,
- підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Як стверджують у департаменті, організації та власники зазначених споруд у разі потреби мають забезпечити вільний доступ для укриття.
Крім того, на карті відзначено всі медичні установи міста, а також потенційно небезпечні об'єкти інфраструктури.