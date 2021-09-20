Пішов проти волі віруючої мами: нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації

Володимир нікому не розповідав, що збирається робити щеплення від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 20 вересня, стали відомі подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації від COVID-19. Як виявилося у нього віруюча мати і вона забороняла йому вакцинуватися. Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він уже не дихав.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка зізналася, що навіть не здогадувалася про те, що син пішов проти її волі і зробив щеплення від COVID-19.

"Ми всі категорично заборонили йому робити вакцинацію, ми люди віруючі", – заявила мати студента Галина Сало.

Хлопець прищепився вакциною Pfizer в минулий понеділок. Відразу ж після цього він зателефонував своєму старшому братові і про все розповів. А мати дізналася про це через кілька годин. Їй повідомив куратор з інституту, коли Володимиру стало погано.

Галина каже, що молилася за сина, але дива, на жаль, не відбулося.

Ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько розповіла, що все відбулося дуже швидко. Коли їй повідомили, що студенту погано, то вона пішла до нього.

"Стан, коли я зайшла, у нього було жахливим: обличчя практично було синє, були судоми, піна з рота, блювота. Це просто жахливо і це протягом 15 хвилин і все. Десь о 20:20 ми застали його в такому стані і о 20:35 вже пульс зник і дихання зникло. Паралельно з цим ми викликали швидку", – заявила Штанько.

Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він уже не дихав.

У Києві після вакцинації Moderna померла жінка

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від COVID-19 Moderna . Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Гава Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, що про смерть пацієнтки повідомили з інфекційного відділення Київської міської лікарні № 4, до реанімації якої 50-річна жінка потрапила через кілька днів після щеплення.

Водночас Кравченко припустив, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого.

"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів", – зазначив він.

При цьому Кравченко здивований, як могли пацієнтку провакцинували в продромальний період і ніхто навіть не уточнив, чи була вона до цього в ендемічній зоні – наприклад у Туреччині, де циркулює штам "Дельта".

Смерті після вакцинації в Україні

У березні цього року в Одеській області раптово померла військовослужбовець, яка два дні тому отримала щеплення від коронавіруса.

На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік. Це була його перша доза вакцини.

Раніше ми писали: