Лідеру ативакцинаторів обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Остапу Стахову обрали запобіжний захід / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідеру атівакцинаторів Остапу Стахіву суд призначив 60 днів утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

Подробиці

Рішення щойно ухвалив Галицький суд Львова. Також Остапові Стахіву заборонили виїжджати за межі Львова у разі внесення застави.

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Проти вакцинації та за теорії змови

Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють мешканців Львова.

Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх передплатників, що пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.

А в липні для своєї пропаганди він використав дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітніми.

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Уколовся "Супутником"

Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робив не в руку, як усім, а в сідницю.

Увірвався до лікарні

У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковида.

Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Але не тут було. За порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділу поліції, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.

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