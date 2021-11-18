Лідеру ативакцинаторів обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Остапу Стахову обрали запобіжний захід / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні
Лідеру атівакцинаторів Остапу Стахіву суд призначив 60 днів утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.
Подробиці
Рішення щойно ухвалив Галицький суд Львова. Також Остапові Стахіву заборонили виїжджати за межі Львова у разі внесення застави.
Проти вакцинації та за теорії змови
Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють мешканців Львова.
Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх передплатників, що пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.
А в липні для своєї пропаганди він використав дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітніми.
Уколовся "Супутником"
Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робив не в руку, як усім, а в сідницю.
Увірвався до лікарні
У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковида.
Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Але не тут було. За порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділу поліції, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.