Позбавили прав на 40 років – у Львові не можуть впоратись зі злісним порушником-таксистом

Порушника позбавили прав на 40 років. Колаж "Сьогодні"

Вулицями Львова ганяє порушник-рекордсмен – вже має штрафів на пів мільйона і на 40 років позбавлення водійських прав. Від початку року чоловіка 13 разів ловили за кермом під кайфом, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександра Стасишин.

Його зупинили за неувімкнені фари уночі, а виявили – наркотичне сп'яніння. Це один серед перших епізодів, коли на 33-річного Анатолія Савіцького складають протокол. Але чоловіка це не спиняє і він без прав продовжує роз'їжджати містом.

"Під час зупинок в нього є ознаки наркотичного сп'яніння, водій постійно відмовляється від проходження огляду. Нами було написано у відділок поліції рапорт про те, що він неодноразово зупинявся, не виконує рішення суду", – каже командир першої роти другого батальйону управління Патрульної поліції у Львівській області Андрій Лоштин.

Під дією наркотиків, кажуть поліцейські, й без прав його тричі зупиняли в січні, 4 рази в лютому, і двічі навесні. Загалом наїздив майже на пів мільйона гривень штрафу і 40 років конфіскації водійських прав.

За інформацією з власних джерел "Сьогодні" 33-річний водій-порушник неофіційно підробляв таксистом, машини орендував. Тому щоразу, порушуючи, попадався на іншому авто в різних районах Львова. З поліцією не конфліктував – лиш просив швидше все оформляти. На суди порушник теж не з'являється. А за зазначеною адресою його майже ніколи немає.

Чому такі справи важко довести до кінця, пояснюють громадські активісти, які допомагають ловити нетверезих водіїв.

"Нема одностайної позиції суддів, слідчих поліції, прокуратури, чи є дане діяння криміналом. При повторі двічі за рік – чому судді не дають 15 діб арешту? Можна це застосовувати. З автомобілем вилученням зрозуміло – майна нема і не вилучаю. Дайте 15 діб арешту, може тоді водій одумається", – обурюється організатор "Пітбуль Львів" Микола Ільчук.

Чи можливо покарати злісних порушників ПДР

Юристи наголошують: єдиний вихід спіймати зловмисника – порушити саме кримінальне провадження. Тоді й до суду доправлять примусово.

"Працівники поліції зможуть його примусово доставити, повідомити про підозру і направити справу до суду. Якщо особа не виконує рішення суду, є санкція, яка передбачає тяжче покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі", – зазначає юрист Максим Дзіковський.

Схожих справ у виконавчій службі Львова пів сотні на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Деякі роками зависають у повітрі. Перша справа, де водія таки притягли до криміналу через повторну їзду без прав, була у травні. Щоправда чоловік подав на апеляцію. Що буде зі львівським порушником-рекордсменом – невідомо. Бо, за даними "Сьогодні", місяць тому чоловік виїхав з України.

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