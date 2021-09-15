Т.зв. "ЛНР" і "ДНР" створили єдину "митну зону" – ЗМІ

Угоди підписали Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Колаж "Сегодня"

Ватажки так званих "ЛНР" і "ДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін підписали договір про створення єдиної "митної зони".

Про це пишуть окупаційні ЗМІ.

"З 1 жовтня 2021 року митних постів між "ЛНР" і "ДНР" не буде. Функціонуватиме єдиний внутрішній ринок товарів", – заявив т.зв. глава митного комітету "ЛНР" Юрій Афанасьєвський.

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Раніше бойовики заявляли про наміри створити єдину економічну, податкову та митну зону.

Зазначимо, раніше "депутат" "ЛНР" Володимир Поляков заявляв, що з 2022 року "Л/ДНР" будуть жити "економічно в одній державі".

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.

Крім того, в т. зв. "ДНР" заявили про створення "оборонного комплексу".