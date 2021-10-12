Локдаун неминучий? На Волині у 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19

Новий спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Волині Наталія Янко на брифінгу у вівторок, 12 жовтня.

Реклама

Де саме зафіксували спалахи COVID-19 на Волині?

Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: у Ківерцівському медколеджі, Княгиніновському ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.

Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та ліцеї №2.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Івановича.

Реклама

Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності у школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

Янко зазначила, що до того ж є велике коло контактних осіб, і в сім'ях, де також реєструються спалахи захворювань.

В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.

Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Раніше ми писали: